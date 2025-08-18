Río Frío, Magdalena. Domingo 17 de agosto, fin de semana con puente festivo, el sol brillaba en su máximo esplendor y el agua del balneario refrescaba.

Leer más: Las pistas que llevaron a la aprehensión del menor que disparó contra el tendero en Chiquinquirá

Todo estaba dispuesto para que Paula Andrea Navarro, una joven barranquillera de tan solo 17 años de edad disfrutara de un pasadía inolvidable acompañada de sus seres queridos.

Sin embargo, nadie imaginó que aquel día las risas pasarían al llanto y la alegría a la tragedia. Según los testigos, Paula Andrea y otra joven fueron arrastradas por la fuerte corriente hasta un hueco profundo.

Un joven que se percató de la emergencia se zambulló al río y logró rescatar a una de ellas, pero el potente caudal no le permitió agarrar a la adolescente quién estaba siendo arrastrada más lejos de donde estaba.

Fueron muchos los intentos de las personas por auxiliarla, no fue hasta que aparecieron los Bomberos Voluntarios de la Zona Bananera quienes lograron jalarla hasta la orilla. Rápidamente la trasladaron hasta un centro médico del corregimiento de Julio Zawady.

Desafortunadamente, médicos de turno informaron que Paula Andrea había ingresado sin signos vitales.

EL HERALDO conoció que la joven era madre de una niña de tan solo un año de edad, situación que enluta aún más a los familiares y allegados.

Otra tragedia en Río Frío

Cabe mencionar que el 29 de junio el niño Elian David Torres Castro, de tan solo siete años de edad y oriundo de Ponedera, también perdió la vida por ahogamiento mientras se bañaba en el mismo balneario de RíoFrío.

El niño había sido llevado por su familia hasta el balneario y en medio del momento de esparcimiento, el pequeño entró al agua a buscar un juguete que aparentemente se lo llevaba la corriente.

De un momento a otro, el niño Elian se perdió de la vista de sus familiares, quienes entraron de manera inmediata al agua en su búsqueda.

Personas que estaban en el lugar también entraron en agonía por la desaparición del pequeño y apoyaron a la familia en el rastreo.

Mientras los minutos pasaban y cada vez había más desesperación, las autoridades locales hicieron presencia con organismos de socorro y hallaron al niño ya sin vida.