Duvalier Sanabria Trujillo fue uno de los criminales más buscados por homicidio a nivel nacional por parte de las autoridades.

Sin embargo, el pasado viernes 29 de agosto Sanabria Trujillo fue asesinado en el terminal de transporte de Santa Marta.

En ese lugar se encontraba junto a su madre y otros familiares sentado en una banca, cuando llegaron dos sujetos en motocicletas y le propinaron varios disparos.

X @alcpiedecuesta Duvalier Sanabria Trujillo fue capturado varias veces

Al principio los uniformados llegaron al lugar y creyeron que se trataba de un intento de robo, pero los familiares del criminal santandereano señalaron que los hombres que llegaron no pidieron ninguna pertenencia.

No fue hasta que en Medicina Legal indagaron y se encontraron con la información que Duvalier Sanabria era uno de los delincuentes más buscados, incluso tenía circular azul en más de 190 países.

#PiedecuestaSegura | La Policía capturó a Andrey Farid Silva Rojas, señalado de dispararle a Duvalier Sanabria Trujillo, uno de los delincuentes más buscados del municipio, en hechos ocurridos en el barrio Junín. pic.twitter.com/WlGuoMGQzF — Alcaldía de Piedecuesta (@alcpiedecuesta) June 6, 2025

La circular azul de la Interpol es una solicitud de información para localizar o identificar a personas de interés en una investigación penal, o para recabar datos sobre sus actividades delictivas o su paradero.

Además, en el 2022 Sanabria había sido capturado e imputado por los delitos de homicidio, porte ilegal de armas y fuga de presos. Estaba acusado del asesinato del comerciante Pedro José Oviedo.

Pero, en circunstancias no conocidas pudo obtener la libertad. El coronel José Jaramillo, que era subcomandante de la Policía de Bucaramanga, indicó que siempre el criminal cambiaba su aspecto físico para no ser aprehendido.

Asimismo, las autoridades informaron que según se había hecho la captura de los presuntos sicarios.