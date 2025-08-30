Hombres y mujeres de todo el departamento de Córdoba recibieron sus certificados en una ceremonia que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Montería, lugar donde fueron exaltados y reconocidos sus trabajos realizados durante el período de aprendizaje.

Claudia García, secretaria para la Equidad de la Mujer, sostuvo que “cada nueva promoción de egresados sale capacitada para iniciar sus emprendimientos. Cuentan con los conocimientos para adquirir independencia económica y mejorar sus condiciones de vida”.

Entre los graduados estuvo la primera promoción de Mujeres Guardianas Púrpuras que fueron formadas junto a la Policía Metropolitana de Montería para convertirse en mujeres que apoyan a otras en la prevención de la violencia de género.

“Las Guardianas Púrpuras las hemos podido formar articuladamente con la Policía, siendo una estrategia importante donde las mujeres aprenden una herramienta para defenderse en posibles casos de abuso y de violencia en contra de la mujer”, sostuvo la secretaria de la Equidad para la Mujer.

“Nuestro objetivo es ser una red que ayude y apoye a aquellas mujeres han sido acosadas y que han sufrido algún tipo de violencia”, afirmó Claudia Cerón, una de las 19 mujeres que hacen parte de la iniciativa.