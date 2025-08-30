Unidades de la especialidad de Turismo de la Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería, en coordinación con autoridades administrativas de la ciudad, adelantaron la recuperación del monumento en homenaje a María Varilla que había sido objeto de vandalismo en días anteriores.

Además de la restauración del bien cultural que hace parte del entorno turístico de Montería, los uniformados adelantaron una campaña de sensibilización dirigida a turistas, visitantes y residentes, con el objetivo de promover en ellos la denuncia ciudadana frente a hechos que atenten contra el patrimonio histórico y cultural de la capital de Córdoba.

Policía de Montería/Cortesía

El intendente jefe Luis Madera Bolaños, jefe del Grupo de Turismo y Patrimonio Cultural de la Policía Metropolitana de Montería, y quien lideró la jornada de restauración de este bien, insistió en la importancia de denunciar cualquier acto de violencia o conducta delictiva que afecte la seguridad y la convivencia ciudadana.