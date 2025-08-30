Uniformados de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía, en coordinación con el Ejército Nacional Batallón de Artillería de Campaña N.° 2 La Popa y con el apoyo de Corpocesar, capturaron a tres hombres señalados por el delito de explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales.

La diligencia judicial se registró en el kilómetro 1 de la vía que comunica el corregimiento de Mariangola con Villa Germanía, en el área rural de Valledupar, Cesar.

Este resultado se enmarca en las estrategias interinstitucionales dirigidas a combatir los delitos ambientales, proteger el ecosistema y garantizar la conservación de los recursos naturales en el territorio.

Los privados de la libertad, junto con el material incautado, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, para continuar con el proceso judicial correspondiente.