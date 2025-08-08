El pasado fin de semana fue hallado en las aguas del río Sinú un cuerpo decapitado que pudo ser identificado por las autoridades hasta este viernes 8 de agosto.

Lea: Niño de 11 años murió ahogado durante aguacero en Montería: ingresó a canal del barrio La Granja para bañarse

El cadáver fue encontrado a la altura del sector Zarabanda, jurisdicción del barrio La Coquera de la ciudad de Montería.

Fueron unos hombres que trabajan extrayendo arena del río quienes se percataron del cuerpo y dieron aviso a las autoridades.

Lea: Aquí no hay presencia del ELN ni de otros grupos armados organizados: gobernador de Córdoba

Lo único que se supo el día del hallazgo es que se trataba de un hombre joven. En manos de Medicina Legal quedó la tarea de identificar el cuerpo para realizar la debida entrega a sus familiares.

De acuerdo con un reciente reporte de las autoridades, el cuerpo corresponde a Sergio Giovanny Cortés Salazar, de 25 años de edad.

Lea: En Los Córdobas inició el censo de familias afectadas por desbordamiento de la quebrada El Ébano

El joven era oriundo del municipio de Sahagún, Córdoba, y al parecer era conocido bajo el alias de el Paisa.

Según medios locales, Sergio Giovanny Cortés Salazar había sido capturado el 15 de mayo de este año en su municipio natal por porte ilegal de arma de fuego.

Lea: Policía de Montería hizo homenaje a Luz Katherine Tapia, la mejor arquera de la Copa América Femenina

A partir de la identificación del cadáver, las autoridades iniciaron la respectiva investigación que permita esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que fue asesinado este hombre.

También buscan dar con la identidad y paradero de las personas responsables de este homicidio.