Conmocionada se encuentra la comunidad del barrio La Granja de la ciudad de Montería tras la muerte de un niño de 11 años por inmersión este viernes 8 de agosto.

Como Johan Rodríguez fue identificado el menor de edad que fue encontrado sin vida a la altura del puente de la calle 5 con vía principal, tras haber ingresado a un canal de riego para bañarse en medio de la lluvia.

Al percatarse de que el niño no salía del cuerpo de agua, la comunidad del sector alertó a las autoridades sobre la grave situación.

Personal de la Policía Metropolitana de Montería y organismos de rescate emprendieron la búsqueda inmediata en el canal de riego para ubicar al niño de 11 años con vida.

Cuando hallaron el cuerpo de Johan Rodríguez lo trasladaron al hospital más cercano, ubicado en el barrio La Granja, donde los profesionales de la salud intentaron reanimarlo sin éxito.

El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, lamentó la muerte del menor de edad a través de su cuenta de X (antes Twitter).

“Hoy Montería está de luto. Un niño de 11 años perdió la vida tras ingresar a un canal de riego en La Granja para bañarse y no volver a la superficie. Alcaldía, Policía Metropolitana, Defensa Civil y Bomberos activamos de inmediato la búsqueda y rescate, pero lamentablemente no fue posible salvarlo”, indicó el mandatario local.

Hugo Kerguelén insistió en la importancia de cuidar a los niños y las niñas en todo momento, pues solo bastan unos minutos para que suceda una tragedia como la que se registró este viernes.

“Acompañamos con respeto y dolor a sus seres queridos. Cuidemos entre todos a nuestros niños y evitemos que se expongan a zonas de riesgo”, concluyó el alcalde.