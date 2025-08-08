Doce mil 656 estudiantes del grado 11° que presentarán las Pruebas Saber 11, aplicadas por el Icfes este domingo 11 de agosto en el país, se forman en los establecimientos educativos oficiales y no oficiales de los 27 municipios no certificados del departamento de Córdoba.

La prueba que mide la calidad de la educación formal que imparten en las aulas a quienes están por finalizar el nivel de educación media evalúa 5 áreas: lectura crítica, matemáticas, sociales y ciudadanas, ciencias naturales e inglés.

De los 12.656 estudiantes que presentarán el examen en los 27 municipios no certificados de Córdoba, 11.962 pertenecen a 275 establecimientos oficiales y 694 del sector privado. El 51% de ellos reside y estudia en la zona rural y el 49% en la zona urbana.

Además, de esta población 256 estudiantes tienen alguna discapacidad, diferente a la motriz, especialmente en los municipios de Planeta Rica, Cereté y San Pelayo.

La prueba Saber 11° es un requisito para la culminación de la educación media y sus resultados son un insumo para diseñar estrategias de nivelación académica y mejorar la calidad en el sector educativo.

El gobernador Erasmo Zuleta Bechara invitó a los jóvenes de Córdoba a realizar las mejores pruebas Saber de toda Colombia, al tiempo que les deseó muchas bendiciones.