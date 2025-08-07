El gobernador de Córdoba y presidente de la Federación Nacional de Departamentos (FND), Erasmo Zuleta Bechara, exaltó con condecoraciones a miembros de la Fuerza Pública que prestan sus servicios en el departamento.

El evento se desarrolló este jueves 7 de Agosto en el marco de la conmemoración de los 206 años de la Batalla de Boyacá y los 215 años del Ejército Nacional.

El mandatario cordobés exaltó la valentía y el sacrificio de los hombres y mujeres que portan el uniforme con honor, al tiempo que reafirmó su compromiso de continuar invirtiendo en la dignificación de las condiciones humanas y operativas de quienes integran el Ejército, la Policía y la Armada en el territorio.

Gobernación de Córdoba

“Aunque no conozca a sus familias, díganles que el gobernador de Córdoba y todos los cordobeses los queremos mucho. Los valoramos, los respetamos y nos sentimos muy orgullosos de ustedes”, expresó Zuleta.

Reiteró que mientras sea el gobernador hará todo lo posible por mejorar la calidad de vida y la dignidad de los uniformados. “Le apostamos a invertir más de $26.000 millones en el fortalecimiento de las capacidades de la fuerza pública porque ningún territorio puede hablar de desarrollo sin seguridad”.

