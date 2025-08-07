Aunque en el municipio de Chimá amanecieron este jueves festivo 7 de Agosto unos grafitis del ELN, incluso sobre el pavimento de algunas vías, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, recordó que la conclusión del más reciente consejo de seguridad con el ministro de Defensa es que: “Aquí no hay presencia del ELN ni de otros grupos armados organizados”.

Leer también: Gobernador de Córdoba condecoró a miembros de la fuerza pública

El pronunciamiento del mandatario de los cordobeses se produjo durante una reunión con miembros de la Fuerza Pública (Policía, Armada y Ejército), donde además destacó la labor de los hombres y mujeres que la integran, y por ello pidió “responsabilidad a la hora de comunicar, porque nuestros hombres están dando la vida en las zonas rurales y su labor no puede ser deslegitimada por rumores o intereses particulares”.

Zuleta Bechara también hizo un llamado a la sociedad en general, para que trabaje unida por la convivencia, el respeto y la construcción de oportunidades para los cordobeses, especialmente en las zonas históricamente golpeadas por la violencia.

Importante: En Los Córdobas inició el censo de familias afectadas por desbordamiento de la quebrada El Ébano

“La paz no es hablar con el delincuente. La paz es transformar los territorios con educación, empleo y dignidad, para que la ilegalidad no siga usurpando las funciones del Estado”, concluyó el mandatario de los cordobeses.