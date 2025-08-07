El equipo de la Dirección Técnica y Ambiental de Riesgo de la Gobernación de Córdoba se movilizó este jueves festivo 7 de agosto hacia el municipio de Los Córdobas para verificar las afectaciones ocasionadas por el desbordamiento de la quebrada El Ébano, en el corregimiento del mismo nombre.

El desbordamiento del cuerpo de agua ocurrió en las últimas horas y provocó inundaciones.

Henry Licona, director de Riesgo del departamento; Jimena Valverde, directora de Planeación de Los Córdobas, y el coordinador municipal de riesgo Jáiber Buelvas, realizaron las labores de campo para verificar las afectaciones y ayudar a superarlas en el menor tiempo posible.

Con las fuertes precipitaciones se afectaron los sectores Puerto Rey, Morindó, Galilea, La Apartada de Canalete, Jalisco y La Ponderancia. Mientras que en el Minuto de Dios la afectación fue generada por vientos huracanados que destecharon varias viviendas.

“Estamos haciendo el levantamiento de los censos de las afectaciones de las familias que fueron afectadas por esta fuerte inundación que se dio acá en el corregimiento e igualmente estamos haciendo evaluación del daño y análisis de necesidades para así gestionar las ayudas humanitarias que tenemos que tramitar ante el Gobierno Nacional y desde la gobernación de Córdoba estaremos apoyando al municipio de Los Córdobas y a cada uno de los corregimientos que han sido afectados por las fuertes lluvias que se han presentado acá” anotó Henry Licona.