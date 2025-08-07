Los habitantes y visitantes del municipio de Chimá, en el departamento de Córdoba, están temerosos por la aparición de los grafitis de la guerrilla del ELN que aparecieron pintados este jueves 7 de agosto en varias zonas de la población, entre ellas sobre el pavimento.

Las letras ELN están estampadas con rojo en varios puntos de esta población.

La Fundación Social Córdoba Controversial – Cordoberxia -, que defiende los Derechos Humanos, denunció a través de sus redes sociales la aparición de los grafitis, por lo que hizo un llamado a las autoridades departamentales para que investiguen los hechos y garanticen la seguridad de la población civil.

Luis Roberto Quintana, secretario de gobierno de Chimá, aseguró que los letreros del ELN están impresos en la vía que conecta a esta población con la de Ciénaga de Oro, a su paso por los corregimientos de Arache y Sitio Viejo.

Precisó que están a la espera de los resultados de la verificación que, sobre la autenticidad de los mismos, inició la Policía Judicial.

En la ciudadanía hay temor y recuerdan que hace pocas horas la Policía había dicho que el departamento estaba blindado contra esta guerrilla y para ello tenían en marcha junto al Ejército el Plan Escudo.