Los integrantes de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) de la Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería le rindieron un homenaje a Luz Katherine Tapia Ramírez, la arquera de la selección Colombia Femenina de fútbol que hizo parte de la institución.

Luz Katherine, que es una hija del corregimiento Las Flores, en el municipio de Lorica, fue recibida por los uniformados con un ramo de flores, al tiempo que el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, le entregó un ramo de rosas y le ratificó personalmente el compromiso de regalarle una casa para sus padres.

Policía

La escogida además como la mejor arquera de la Copa América Femenina 2025 ingresó a la Policía Nacional en el año 2014 como patrullera y en el 2022 tomó la difícil decisión de retirarse de la institución para continuar su carrera profesional en el fútbol. Actualmente integra el club Palmeiras de Brasil.

Así como se destaca en el fútbol también lo hizo en su paso por la Policía Nacional, institución que le reconoce su disciplina, compromiso y valentía al servicio del orden público.

La ceremonia de recibimiento y exaltación se efectuó en las instalaciones del escuadrón UNDMO N°23, en el municipio de Cereté, Córdoba. Durante el acto Luz Katherine Tapia revivió momentos significativos de su carrera policial: portó nuevamente los elementos de protección, abordó una tanqueta y participó simbólicamente en una formación de intervención.

Además, recibió como muestra de aprecio y admiración la bandera de Colombia y la moneda insignia del escuadrón UNDMO.