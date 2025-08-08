Contrarrestar los índices de pobreza multidimensional que se registran en el municipio de Cereté, Córdoba, es una de las misiones que se ha propuesto el gobierno que lidera Said Bitar y para ello puso en marcha el programa Hambre Cero.

Esta iniciativa, que ya es política pública municipal tras su aprobación por el Concejo Municipal, busca impactar en dos indicadores clave: pobreza y desnutrición.

Las cifras Dane de 2023 dan cuenta que la pobreza multidimensional en Cereté alcanza el 34.4%, mientras que el 34.6% de los hogares enfrenta inseguridad alimentaria moderada o grave. En lo que a desnutrición se refiere el Instituto Nacional de la Salud, a la semana epidemiológica 28 (corte a 12 de julio) reporta que en Córdoba hay reportados 263 casos de desnutrición en menores de 5 años, de los cuales 9 corresponden al municipio de Cereté.

Por situaciones como estas que el programa Hambre Cero se presenta como una respuesta directa a estas realidades. Esta política pública se enfoca en adultos mayores, personas con discapacidad, niños de 1 a 7 años, mujeres gestantes o lactantes, víctimas del conflicto armado y personas en situación de calle, pero no se limita a la entrega de alimentos sino que incluye una ruta de acompañamiento integral con la implementación de patios productivos, atención psicológica y la articulación con el Sisbén para un seguimiento cercano a cada beneficiario.

Además de su impacto social, Hambre Cero también fortalece la economía local. Los productos utilizados en la preparación de los alimentos son comprados a pequeños productores cereteanos y en Cereabastos, lo que genera ingresos adicionales y fomenta el crecimiento económico de la región.

Las primeras acciones ya se han llevado a cabo en comunidades como El Oriente, Playa Rica y Las Palmas, donde caracterizaron a las familias y les entregaron los primeros apoyos alimentarios, así como orientación sobre los servicios complementarios.

“Hambre Cero es un compromiso con la dignidad. Este programa nace del deber que sentimos como administración de estar al lado de quienes más nos necesitan. Arrancamos con fuerza esta gran apuesta social, para que ningún cereteano pase hambre ni pierda la esperanza. Esta fue una promesa y hoy es una realidad”, puntualizó el alcalde Said Bitar.