El Gobierno nacional expidió un nuevo paquete de decretos para ampliar las medidas adoptadas dentro de la emergencia económica declarada por las fuertes lluvias que han provocado inundaciones en varias regiones del país.

Las normativas, firmada por el presidente y todos los ministros, fueron publicadas horas antes de que venciera la declaratoria emitida el 11 de febrero por un periodo de 30 días. La vigencia de ese decreto finaliza este viernes.

Con estas decisiones, el Ejecutivo busca fortalecer las herramientas financieras y administrativas destinadas a la atención de los damnificados en Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, departamentos que han registrado afectaciones por la temporada de lluvias.

Autoridades locales podrán crear tributos para enfrentar la emergencia por lluvias

Entre las decisiones adoptadas, el Ejecutivo otorgó facultades extraordinarias a gobernadores y alcaldes de los departamentos afectados por las inundaciones.

Con estas atribuciones, las autoridades territoriales podrán implementar nuevos tributos o realizar traslados presupuestales para responder a los daños causados por el frente frío que ha provocado las emergencias invernales en la región Caribe y otras zonas del país.

La intención, según el Gobierno, es agilizar la capacidad de respuesta local frente a las necesidades de las comunidades afectadas.

Gobierno amplía el impuesto al patrimonio y reactiva el IVA a los juegos de azar en línea

El paquete de decretos también introduce cambios tributarios dirigidos a incrementar los ingresos del Estado durante la emergencia por lluvias.

El Gobierno argumentó que el recaudo estimado inicialmente, cercano a los 8 billones de pesos, no sería suficiente para atender la emergencia, por lo que decidió ampliar las medidas fiscales.

Una de las medidas amplía el impuesto al patrimonio a empresas internacionales que operan en Colombia o que tienen sucursales en el país con patrimonios superiores a 200.000 UVT, equivalentes a cerca de 10.400 millones de pesos.

Además, el Ejecutivo reactivó el IVA del 16 % para los juegos de suerte y azar en internet. Con esta decisión se busca reforzar el recaudo fiscal en medio de la crisis climática.

Según el Ejecutivo, los recursos obtenidos con estas medidas se destinarán exclusivamente a la atención de los damnificados en los departamentos afectados por las inundaciones.

Ofrecen rebajas en sanciones e intereses a contribuyentes que paguen deudas con la DIAN

Dentro de las disposiciones incluidas en los decretos también aparecen mecanismos para incentivar el pago de deudas tributarias.

Las normas contemplan reducciones en sanciones e intereses para los contribuyentes que regularicen sus obligaciones pendientes con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Asimismo, se habilita la posibilidad de declarar bienes que no habían sido legalizados anteriormente. Este punto ha generado advertencias de algunos expertos y exdirectores de la DIAN, quienes han señalado que estos mecanismos podrían implicar riesgos relacionados con el lavado de activos.

Decreto ordena mantener servicios de gas y energía a familias afectadas por las inundaciones

El paquete de medidas también incluye disposiciones para garantizar el acceso a servicios públicos a las personas afectadas por la emergencia climática.

Según uno de los decretos, los servicios domiciliarios de gas y energía deberán continuar prestándose a los damnificados en las zonas impactadas por las inundaciones.

La Superintendencia de Servicios Públicos tendrá la tarea de vigilar que las empresas prestadoras cumplan con esta disposición y no suspendan el suministro mientras se atiende la emergencia.

Gobierno regula devolución de IVA a diplomáticos y organismos internacionales en medio de la emergencia

Las decisiones del Ejecutivo también incluyen un decreto que regula el procedimiento para la devolución del IVA y del Impuesto Nacional al Consumo a diplomáticos, organismos internacionales y misiones diplomáticas acreditadas en el país.

Con esta medida en particular, según precisó el Ejecutivo, la intención es ordenar y estandarizar estos procedimientos dentro del marco de la emergencia económica.

Nuevas medidas para apoyar sistemas productivos, pequeños mineros y el abastecimiento de alimentos tras emergencias por lluvias

El paquete normativo también contempla medidas dirigidas a mitigar los impactos económicos de la emergencia en los sectores productivos.

Entre las disposiciones se incluyen apoyos a pequeños productores, acciones para reactivar los sistemas agroalimentarios y medidas de alivio para pequeños mineros afectados por las inundaciones.

De acuerdo con el Gobierno, estas decisiones buscan facilitar la recuperación de las actividades económicas en las regiones impactadas por la crisis climática.