El Ministerio de Hacienda publicó el Plan Financiero para 2026, un documento esencial para el mercado que permite conocer las proyecciones de la actual administración sobre los fundamentales económicos de este año.

En ese sentido, el Plan Financiero contempla un crecimiento de 2,6 % para este año, una inflación de 5,8 % (0,7 puntos porcentuales por encima del año anterior), una tasa de cambio promedio de $3.801, que cerraría el año en $3.915, una depreciación del peso colombiano de 6,2 %, un barril de petróleo brent en USD59,2, un balance de cuenta corriente de -2,9 % y un crecimiento de importaciones de 6,5 %, inferior al de 2025, que estaba en 10,1 %.

El Ministerio aseguró que, en comparación con 2024, el déficit del Gobierno Nacional Central se redujo 0,3 puntos porcentuales del PIB y se ubicó en 6,4 % del PIB. La cartera explicó que el comportamiento se debe a un menor gasto total por 0,4 pps, mientras que el ingreso se redujo 0,1 pps como porcentaje del PIB.

Además, se informó que el déficit primario aumenta en 1,2pp, alcanzando el 3,5 % del PIB.

También se reveló que los ingresos tributarios se ubicaron $26,9 billones por encima de lo registrado en 2024 y $9,5 billones por debajo de lo estimado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2025.

A su vez, el gasto total del Gobierno fue $18,3 billones inferior a lo estimado en el MFMP 2025, como resultado de un menor gasto en intereses, efecto que fue parcialmente compensado por un mayor gasto primario. Además, el gasto primario se ubicó $15,5 billones por encima de la proyección del MFMP 2025, explicado principalmente por la constitución de un menor valor líquido cero y mayor presión fiscal asociada a un menor saldo en fiducias.