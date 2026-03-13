El Consejo de Estado admitió para estudio una tutela que busca tumbar la decisión en la que el alto tribunal suspendió provisionalmente el aumento del salario mínimo en Colombia para 2026, el cual fue decretado por el Gobierno en $2.000.000, incluyendo el auxilio de transporte, es decir un aumento del 23.7%.

La tutela, presentada por José del Carmen Cuesta Novoa, señala que con dicha suspensión se vulneran los derechos fundamentales de los trabajadores, entre ellos el mínimo vital, el debido proceso, la igualdad y el derecho al trabajo, ya que impacta directamente el ingreso básico de quienes hoy dependen del salario mínimo para su subsistencia.

Cuesta también solicitó que, como medida provisional, se suspendieran de inmediato los efectos de la orden judicial que obligaría al Gobierno a expedir un decreto transitorio mientras se resuelve la controversia.

Sin embargo, el magistrado Pedro Pablo Vanegas rechazó dicha petición al considerar que no se demostraron las condiciones de urgencia y necesidad que justificaran adoptar una medida provisional dentro del trámite de tutela.

Ahora, la tutela continuará su trámite para que el alto tribunal determine si la suspensión del decreto del salario mínimo, hecha el 12 de febrero, vulneró o no los derechos fundamentales de los trabajadores.