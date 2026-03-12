El precio del dólar en Colombia para este jueves 12 de marzo inició con un promedio de $3.720, lo que significó un aumento de $33 en relación con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) situada en $3.687,87.

La divisa estadounidense ampliaba sus ganancias el jueves y se mantenía cerca de sus niveles más altos de este año, en un momento en que el aumento de los precios del crudo amenazaba con impulsar la inflación y obligar a los bancos centrales a adoptar posturas políticas más agresivas.

Por su parte, Wall Street abrió en rojo este jueves y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó un 1,15 % mientras el conflicto en Oriente Medio sigue sin dar señales de acercarse a un final.

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones perdía 544 puntos, hasta los 46.872 enteros; el selectivo S&P 500 caía un 0,77 %, hasta las 6.723 unidades; y el tecnológico Nasdaq restaba un 0,8 %, hasta las 22.533.

Los inversores siguen preocupados por el desarrollo de la guerra en Oriente Medio y el aumento del precio del petróleo mundial.

El petróleo intermedio de Texas (WTI) subía este jueves un 6,51 %, hasta 92,93 dólares el barril, tras la drástica reducción de la previsión de crecimiento del suministro de petróleo para este año por parte de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

Además, el nuevo líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jameneí declaró que el estrecho de Ormuz debería seguir cerrado como herramienta de presión contra el enemigo, lo que podría seguir aumentando el precio del crudo.

Las ventas fueron generalizadas, tanto los bancos, como las tecnológicas iniciaron la jornada en rojo.

JP Morgan Chase caía un 2,34 % y Morgan Stanley, un 4,06 %.

Además, la plataforma de inteligencia artificial (IA) UiPath perdía un 6,58 % tras pronosticar un crecimiento anual de los ingresos más lento de lo esperado.

En otros mercados, el oro caía un 0,34 %, hasta los 5.160 dólares la onza, y la plata subía un 0,90 %, hasta 86,305 dólares.