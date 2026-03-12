Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, informó que el proyecto de gasoducto entre Colombia y Venezuela podría materializarse en “los próximos meses”.

En diálogo con Caracol Radio, confirmó que “hay una voluntad política de ambos gobiernos y de PDVSA para poner la molécula de gas acá (Colombia) en el menor tiempo posible”.

En ese sentido, Palma mencionó que lo anterior se podría dar en aproximadamente cinco meses, antes de que finalice el Gobierno de Gustavo Petro.

A su vez, el jefe de la cartera de Minas y Energía también confirmó que el actual contrato entre Ecopetrol y PDVSA tiene unos precios tasados (USD4 por millón de BTU) que no le permiten a la venezolana tener cierre financiero y realizar las inversiones para reactivar el acuerdo binacional.

Por lo anterior, esta última le ha dicho al gobierno de Gustavo Petro que ese contrato debe terminarse, lo que implicaría la firma de uno nuevo, con un valor mayor para el energético.

Según el MinMinas, el plan de PDVSA es traer inicialmente 60 millones de pies cúbicos de gas a Colombia con capacidad de aumentar hasta 100 millones en unos seis meses y a 200 millones en un año.

“Este es el déficit que tenemos para el tema de gas en Colombia”, dijo Palma y añadió que el precio de este gas venezolano sería hasta 40 % inferior frente al que hoy se paga con la regasificación en el Caribe.