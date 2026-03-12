El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, advirtió este jueves que la reducción del precio de la gasolina ya no continuaría otorgándose gradualmente hasta mitad de año, como lo tenía previsto el Gobierno nacional, debido a los efectos de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Palma fue preguntado en ‘Caracol Radio’ sobre si la medida de disminución del precio del galón de gasolina en Colombia se verá afectada por el conflicto en Medio Oriente, donde la interrupción del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz ha provocado la pérdida en el mercado del equivalente a 10 millones de barriles diarios de petróleo (mb/d), según la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

“Nos veríamos obligados a revisar, obviamente, la medida. Nosotros queríamos seguir anunciando reducciones, por ahí hasta mitad del año, pero en las próximas semanas tendremos que revisar con Hacienda cuál va a ser la medida de cara al mes de abril”, señaló Palma en la citada emisora.

El funcionario indicó que las decisiones sobre el precio de la gasolina responden “no solo al correcto manejo del fondo de estabilización de los de los combustibles, sino también a estos factores internacionales, a la disminución del precio del crudo, a la tasa representativa del mercado, es decir, son distintos factores, y en su momento no preveíamos que esto iba a ocurrir, esta situación cada día se agrava más en el Medio Oriente”.

Sostuvo que ante esta coyuntura internacional, el Gobierno colombiano no sacrificará las finanzas del país, “como lo hizo el Gobierno anterior” (de Iván Duque), “un mal manejo del fondo de estabilización y dejando esta situación inmanejable para el próximo gobierno”.

Cabe recordar que el precio de la gasolina en Colombia ha bajado $1.000 en lo corrido de 2026, con una reducción de 500 pesos desde el 1 de febrero y otra por igual valor desde el 1 de marzo.

El petróleo brent, principal referencia de precio para el crudo en la mayor parte de Latinoamérica, incluyendo a Colombia, volvió a superar este jueves los 100 dólares por barril, tras una serie de ataques a embarcaciones en el estrecho de Ormuz, vía clave para el comercio energético mundial.

El brent acabó al alza incluso después de que una treintena de países de la AIE anunciasen que van a sacar al mercado 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas para compensar las pérdidas de abastecimiento por la interrupción del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz.

Se trata del mayor volumen hasta ahora utilizado de esas reservas estratégicas, previstas para responder a situaciones de crisis, desde la creación de la organización en 1974, según destacó este miércoles el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, en una declaración.