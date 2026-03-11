Con el propósito de hacerle frente a la inflación, las entidades financieras han decidido apostarle a los CDT para ofrecer mejores opciones de rentabilidad de los recursos de sus clientes.

De acuerdo con el Banco de la República, “un certificado de depósito a término (CDT) es un instrumento de inversión establecido mediante certificado, que permite invertir una cantidad de dinero en una entidad financiera por un plazo determinado, generalmente 30, 60, 90, 180 o 360 días.”

“Las tasas de interés de los CDT son tasas de captación o pasivas que las instituciones financieras pagan a quiénes dejan su dinero en forma de depósito con un monto y un plazo determinado. Estas tasas establecen el rendimiento del dinero, y se determinan de acuerdo al monto y plazo pactados.”, añade la entidad.

Justamente, la Superintendencia Financiera – en su más reciente informe con corte al 4 de marzo – indicó las entidades que están ofreciendo las tasas más atractivas, expresadas en Tasa Efectiva Anual (E.A.), indicador que permite comparar cuánto rendiría la inversión en un año.

Banco Falabella (13,25 %); Banco Davibank (13 %); Banco de Occidente (12,72 %); Banco Santander (12,36 %) y Bancamía (12,33 %).

Para los CDT a 90 días se destacan las siguientes tasas: Banco de Occidente con un 11,55 %; Mibanco 11,53 %; Banco Finandina con un 11,07 % y Banco Davibank con un 10,62 %.