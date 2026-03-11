El Gobierno y los bancos del país llegaron a un acuerdo para otorgar beneficios a los afectados por las inundaciones en varias regiones del país, especialmente del norte de Colombia, y que sustituirá las inversiones forzosas que alcanzó a anunciar el presidente Gustavo Petro.

En ese sentido, se reveló que las acciones van desde alivios en periodos de pagos, menores tasas de interés y un plan de créditos productivos.

Después de una reunión extensa, Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria hizo un reconocimiento al Gobierno por la apertura al diálogo en más de una docena de reuniones en puntos en los que inicialmente no estábamos de acuerdo pero siempre con una mirada muy clara en el objetivo, todas las conversaciones gravitan sobre el mismo propósito, cuál es el mejor paquete de alivios que se le puede entregar a la población que hoy está damnificada, que hoy sufre deterioro en sus finanzas tanto personales como de las unidades productivas por cuenta de la emergencia climática.

“Los usuarios y clientes pueden acogerse a estos ”programas que no traen letra menuda, no trae ningún tipo de deterioro en su historial crediticio, por el contrario no solamente no baja la calificación sino que se suspenden inmediato los cobros jurídicos y los cobros pre jurídicos”, expresó Malagón.

@MinHacienda y @Asobancaria anuncian acuerdo para beneficiar a comunidades y territorios afectados por el frente frío y las lluvias que anegaron varias regiones del país.

Las medidas crediticias y financieras entrarán en vigencia a partir de este 12 de marzo, del... — MinHacienda (@MinHacienda) March 11, 2026

Agregó que hay un paquete de atención a la emergencia “generoso, inédito, ambicioso, pero queremos ir más allá y en este diálogo con el gobierno nacional pensamos que este componente alivio debe venir acompañado de una vez de los nuevos créditos que permitan la recuperación de la zona afectada”.

“En esta región se entregan cerca de 1,8 millones de créditos al año y de parte de las entidades financieras, ”lo que nos toca hacer es tener rápidamente los productos, poder crear por ejemplo, crédito asociativo, tener las líneas de atención, preparar a las fuerzas comerciales para que esto sea realidad desde mañana y de parte del gobierno nacional hace falta todavía, y estamos trabajando en eso, las disposiciones normativas que permitan que esto esté al aire”, socializó.

Desde el Ministerio de Hacienda se confirmó que desde el 12 de marzo comienza este programa.