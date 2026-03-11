La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) publicó un informe en el que expone que la inflación cedió en febrero por alivios puntuales en algunos bienes y servicios regulados, y no por una corrección de precios ni por una menor demanda.

La inflación anual se ubicó en 5,29 %, 6pb por debajo del 5,35 % de enero, con una variación mensual de 1,08 %. Según el equipo de investigadores del Centro de Pensamiento Económico de Anif, esta moderación se debió a los alivios en regulados “que contrarrestaron las presiones persistentes en los componentes más relevantes de la canasta familiar”.

La aceleración de la inflación en el resto de las categorías, como los servicios, las comidas en establecimientos y los alimentos, refuerza la lectura de que las presiones inflacionarias de fondo no ceden, argumentan los investigadores.

“La única categoría que desaceleró fue regulados, al pasar de 5,5 % en enero a 4,0 % en febrero, con una contribución de 0,78pp a la inflación anual”, explicaron en el informe.

En ese sentido, detallaron que la electricidad aportó -0,57pp a la variación anual, “reflejo de la mejora en los niveles de los embalses que llevó a que el precio promedio en bolsa se ubicara en $124 por kWh en febrero”.

También el gas domiciliario restó al indicador “por un efecto base en el que el rubro registró un alza mensual del 14 % en febrero de 2025 por ajustes tarifarios en varias ciudades (hasta del 36% en algunos casos), lo que hizo que su precio luciera moderado aun cuando se aceleró”.

Para entender la moderación de la inflación en febrero es clave mirar el comportamiento del precio de los combustibles, de acuerdo con el informe.

Los investigadores estimaron que la reducción de $500 en el precio del galón de gasolina corriente representó cerca del 7 % de la inflación mensual, y de no haberse adoptado, los combustibles habrían generado una contribución mensual positiva de 0,08pp, llevando la variación mensual del IPC a 1,16% y la inflación anual de febrero a 5,38%, es decir, por encima del 5,35% registrado en enero.

“Lo anterior evidencia que la moderación del dato agregado pudo haber sido el efecto puntual de una decisión de precios sobre un rubro regulado por el Gobierno”, destacaron.

Subrayaron que al excluir electricidad y combustibles, la inflación anual de febrero fue de 5,88 %, por encima del 5,80 % de enero, evidenciando una aceleración.

“Sumado a esto, al excluir el comportamiento de los precios del gas, la inflación sin estos tres componentes alcanzó el 6,00 % en febrero en comparación con el 5,76 % registrado el mes anterior.

En cualquiera de los dos escenarios se encuentra que los precios de la canasta de los hogares se aceleraron en febrero respecto a enero, lo que evidencia la persistencia en la inflación si se excluyen bienes y servicios que dependen de decisiones gubernamentales o de factores coyunturales como en el caso del precio de la energía”, concluye el informe.