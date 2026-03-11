Las cifras de Coordenada Urbana del gremio constructor Camacol indican que el mercado de vivienda nueva inició 2026 con una dinámica desfavorable en sus principales indicadores. En enero se registraron 11.161 unidades vendidas, lo que representa una variación anual de -14,7 % frente al mismo mes de 2025.

En ese sentido, se reveló que por el lado de la generación de oferta, los lanzamientos alcanzaron 5.304 unidades, con una contracción anual más pronunciada de 23,1 %.

El mayor rezago se observa en los inicios de obra. Allí se registró una caída anual de 55,7 %, que se profundiza en el segmento VIS con una variación de -73,1 %. Se trata del mes de enero con la mayor contracción anual, tanto para el total del mercado como en la vivienda VIS, desde que se disponen datos desde 2008.

En términos de volumen, las iniciaciones alcanzaron apenas 5.198 unidades, un nivel comparable al observado en enero de 2009, lo que significa un retroceso de 17 años en el ritmo de inicio de nuevas obras.

Al desagregar la información por nivel región, se evidencia que varias regiones no registraron unidades iniciadas en enero de 2026, este fue el caso de Santander, Quindío, Huila, Córdoba, Sucre y Cesar.

En conjunto, el panorama territorial muestra una contracción generalizada en el inicio de nuevos proyectos. En la mayoría de las regiones se presentan variaciones negativas, todas con caídas iguales o superiores al 20 %, mientras que sólo Caldas y Bolívar registraron incrementos.

“Estos resultados, particularmente en las iniciaciones de obra, están asociados a la incertidumbre generada por el Proyecto de Decreto que busca intervenir los precios de la vivienda VIS, publicado por el Ministerio de Vivienda el 10 de enero de este año. El Proyecto de Decreto publicado en esa entonces i) Eliminaba el tope VIS excepcional de 150 salarios mínimos mensuales vigentes -SMMLV- y de renovación urbana, ii) Obligaba a establecer el precio de la vivienda en pesos desde la separación, iii) Tipificaba como práctica abusiva la omisión de fijar el precio en pesos desde la separación, y iv) Establecía un régimen de transición que no es claro”, dijo el gremio Camacol en el informe.

Indicaron que a pesar de que el 19 de febrero se publicó una nueva versión del Proyecto de Decreto, varias de esas preocupaciones se mantienen.

La redacción actual continúa planteando la eliminación del tope de 150 salarios mínimos, sin que exista claridad sobre el tratamiento aplicable a los proyectos de renovación urbana. Asimismo, mantiene la obligación de fijar el precio en pesos desde la separación del inmueble, y no define elrégimen de transición. En este contexto, y como se advirtió previamente, estas condiciones podrían poner en riesgo al menos el 35 % del mercado de vivienda VIS, afectando a 132 mil viviendas y una inversión equivalente a $27 billones”, socializaron.

En este escenario, Camacol recalcó que los resultados observados en enero constituyen un llamado de atención sobre la inconveniencia de avanzar en la firma del Proyecto de Decreto, pues reafirman que en efecto se tendría un impacto negativo en la dinámica del sector.

“Adoptar medidas de política pública que desincentiven el inicio de nuevos proyectos resulta particularmente inconveniente en un momento en el que el sector de la vivienda completa cerca de dos años y medio en recesión técnica, lo que hace aún más necesario preservar condiciones de estabilidad y confianza que favorezcan la reactivación de la actividad edificadora”, puntualizaron.