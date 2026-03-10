Si siente que su sueldo ya no le alcanza para llegar hasta el fin de mes como antes, pude ser porque está asumiendo nuevos gastos que afectan directamente su bolsillo y el de su familia. Y es que un leve déficit monetario puede generar un grave desequilibrio en sus finanzas y ocasionarle deudas fuera de su alcance.

A pesar que la inflación cedió levemente para el mes de febrero, esto para muchos no se ve reflejado en sus bolsillos. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) indicó que para el mes de febrero la inflación se situó en 5,29 %.

De acuerdo con la entidad, esto representó un leve descenso de 0,6 puntos porcentuales si se hace la comparación con el dato anual a enero cuando estaba en 5,35 %. Ahora bien, si miramos la comparación de febrero de 2026 con el de 2025, el aumento es de 0,1 puntos porcentuales.

En ese sentido, la directora del Dane, Piedad Urdinola, reveló en los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del segundo mes de 2026, que el rubro económico que sigue contribuyendo de forma anual al IPC es el alojamiento y servicios públicos, con una contribución de 1,20 puntos porcentuales y una inflación de estas actividades del 3,85 %.

Otra división de gasto que está pesando fuertemente en el bolsillo de los colombianos son los alimentos y bebidas alcohólicas, con una contribución de 1,09 puntos porcentuales y una inflación anual del 5,84 %.

Otros rubros económicos que tienen todavía una inflación más alta que el IPC de febrero son las comidas fuera del hogar como el popular ‘corrientazo’ junto con los servicios de hoteles con 9,61 %; la salud con 7,82 %; la educación con 7,44 %, y los bienes y servicios diversos con 5,45 %.

Ante este complejo panorama económico, un estudio financiero de Russell Bedford Colombia (RBC) explicó cuáles son los gastos que más afectan a los hogares.

De acuerdo con el estudio, no son los gastos más grandes los responsables de que muchas personas sientan que el dinero se valorando. En la lista de los factores que más golpean al bolsillo de los colombianos están: comer por fuera de casa; compras pequeñas de mercado; gastos en salud; educación, matrículas, útiles, fotocopias y transporte escolar y gastos repetidos como transporte corto, snacks, domicilios y suscripciones digitales.

Para enfrentar estos gastos diarios que pueden desestabilizar las finanzas y dificultar que el suelo alcance hasta fin de mes los expertos recomiendan ordenar mejor el presupuesto personal y priorizar los gastos fijos.

Según los economistas, es importante fijar un límite semanal para destinar recursos a la compra de comida fuera de casa. Además, indican que se debe realizar una compra base de mercado con lista cerrada.

También recomiendan evitar usar crédito de corto plazo para gastos cotidianos e identificar los gastos que más se repiten.