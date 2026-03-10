La entidad financiera Corficolombiana, sostuvo que el panorama de las finanzas públicas se ha deteriorado, no por choques externos, sino por decisiones internas que han llevado al país a niveles de desbalance comparables solo con la crisis de finales de los noventa o la pandemia.

En ese sentido, señalaron en un informe que en los últimos tres años, la crisis fiscal se agravó por el aumento insostenible del gasto público. Agregaron que entre 2022 y 2025, el déficit primario aumentó en 2,6 puntos porcentuales (pp) del Producto Interno Bruto (PIB).

“Este incremento es el resultado directo de un mayor gasto primario, que subió 2,7 pp, mientras que los ingresos de la Nación prácticamente no presentaron variaciones durante el mismo periodo”, expresaron desde Corficolombiana.

Añaden que este fenómeno refleja un problema estructural, puesto que la economía no está creciendo lo suficiente para sostener la expansión del gasto público.

Acto seguido, la entidad enfatizó que el próximo gobierno recibirá una herencia fiscal desafiante y con escaso margen de maniobra.

“Para retomar el rumbo de la estabilidad, Colombia debe realizar un ajuste de entre 3 y 4 puntos del PIB que le permita volver a cumplir la Regla Fiscal en 2028. De llevarse a cabo, este representaría el ajuste fiscal más alto de la historia reciente del país, pero de no lograrse, el país corre el riesgo de comprometer su estabilidad macroeconómica y entrar en una dinámica de endeudamiento cada vez más difícil de corregir”, puntualizaron.