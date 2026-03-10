El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, se refirió en una rueda de prensa a los impactos que tendrá una posible escalada en Medio Oriente.

En ese sentido, afirmó que si una situación de esta se mantuviera por el tiempo del año, la compañía va a tener una afectación sobre los ingresos.

“Por cada dólar que se incremente el precio del crudo habrá una afectación de $700.000 millones en el Ebitda y $500.000 millones en la utilidad”, socializó Roa.

El directivo indicó que por ese punto estratégico transita una parte importante del petróleo mundial, lo que mantiene en alerta a los mercados energéticos.

“Como ustedes saben, entre 15 y 17 millones de barriles diarios pasan por ese flujo y cualquier restricción genera impactos inmediatos en la oferta y en los precios”, agregó.

También explicó que el comportamiento del dólar influye de forma directa en los resultados. “La tasa representativa del mercado también tiene una dinámica asociada a estos eventos y eso termina teniendo efectos adicionales en los resultados de la compañía”, dijo.

Además se refirió ante el posible aumento del precio de los combustibles. “Esto va a depender de que tanto se mantenga la afectación a la infraestructura energética y que tanto esté siendo restringido el flujo de los crudos por el Estrecho de Ormuz”.

Por último, sostuvo que este escenario genera presiones inflacionarias que afectan la estabilidad económica.