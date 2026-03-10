El precio del dólar en Colombia para este martes 10 de marzo inició con un promedio de 3.744,84 pesos, lo que representa una leve caída frente al lunes 9 de marzo, cuando se ubicó en 3.795,55 pesos.

El billete verde venía de varias semanas al alza en medio de la guerra de EE. UU. e Israel contra Irán, lo cual mantiene a los inversionistas en vilo y provoca una huida hacia la moneda de refugio.

Rayner Peña/EFE dolares_34_web.jpg

Sin embargo, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró en la tarde del lunes en Estados Unidos que la guerra con Irán está “prácticamente terminada”.

Esto habría hecho reaccionar a los mercados. Por ejemplo, el precio del barril de petróleo brent, tras dispararse en la víspera, cayó en la apertura de este martes más del 6 %, hasta situarse en el entorno de los 92 dólares.

Cabe destacar que el dólar se beneficia del encarecimiento del petróleo, que se paga en dólares, porque EE. UU. es exportador neto de crudo.

Por su parte, Wall Street abrió este martes en rojo mientras que el petróleo intermedio de Texas se moderaba un 7,46 %, por debajo de los 90 dólares el barril.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales bajaba un 0,11 %, hasta los 47.688 puntos; el selectivo S&P 500 bajaba un 0,17 %, hasta las 6.784 unidades; y el tecnológico Nasdaq perdía un 0,01 %, hasta los 22.693 puntos.

El petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) bajaba esta mañana hasta los 87,70 dólares el barril, tras superar ayer la barrera de los 100 dólares por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

A las 9:40 hora local (13:40 GMT), los contratos de futuros del WTI para entrega en abril restaban 7,07 dólares con respecto al cierre de la jornada anterior.