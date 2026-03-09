La inflación interanual de Colombia se ubicó en febrero en el 5,29 %, lo que significa una leve subida de 0,01 puntos porcentuales en comparación con el 5,28 % del mismo periodo en 2025, informó este viernes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

Pero si se le compara con la inflación interanual hasta enero pasado, que fue del 5,35 %, hubo un descenso de 0,06 puntos porcentuales.

Josefina Villarreal Una persona realiza cuentas en el centro de Barranquilla, más exactamente en el mercado de la ciudad.

Según el Dane, el comportamiento anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) se explica principalmente por el aumento en “las divisiones de Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, así como Alimentos y bebidas no alcohólicas”.

En la división de gasto de ‘Alimentos y bebidas no alcohólicas’ se destaca que la yuca, el plátano hartón verde y el tomate de árbol fueron los que más subieron de precio por kilo en el segundo mes del año, presionando el costo de vida de los ciudadanos.

La yuca pasó de $1.377 a $2.464, lo que representa un aumento de 78,9 %. El plátano hartón verde también registró un fuerte repunte, al subir de $1.862 a $3.125, equivalente a 67,8 % más. En tercer lugar aparece el tomate de árbol, cuyo valor aumentó $1.002, es decir, 45,7 % en un año.

Shutterstock/Shutterstock Concepto de creciente inflación en los productos alimenticios.

Nicolás Cruz Walteros, analista experto en economía local de Corficolombiana, explicó al diario ‘La República’ que estas alzas se originaron principalmente en la fase productiva.

“Los precios al productor registraron aumentos muy significativos. Según el Índice de Precios del Productor, IPP, del Dane, los precios en finca de la yuca aumentaron cerca de 82%, los del plátano alrededor de 58,7% y los de las frutas cerca de 27%”, dijo al citado medio.

De acuerdo con el analista, cuando se generan altos incrementos en la etapa productiva hay posibilidad de que haya un impacto en el precio final que pagan los consumidores.

Otro factor que influyó en el aumento de precios de alimentos fue la reducción en el abastecimiento. Las cifras de las centrales mayoristas muestran que la oferta de tubérculos cayó 2,5 %, mientras que en el caso de las frutas la disminución fue de 17 %.

“Una menor disponibilidad de producto en las centrales mayoristas, combinada con una demanda relativamente estable, tiende a generar incrementos en los precios”, señaló Cruz.