El ministro del Interior, Armando Benedetti, se encuentra en el ojo del huracán debido a una serie de comentarios subidos de tono en contra de la magistrada Cristina Lombana de la Corte Suprema de Justicia.

Al parecer, el funcionario del gobierno Petro se dejó llevar por sus emociones y lanzó una serie de insultos en contra de la magistrada, quien ordenó el allanamiento de la mañana de este martes 11 de noviembre a su residencia, ubicada en la exclusiva urbanización Lagos de Caujaral, en el municipio de Puerto Colombia, en el departamento del Atlántico.

Desde su cuenta de X, Benedetti se fue lanza en ristre contra Lombana Velásquez, quien adelanta una investigación contra el funcionario por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

“Demente y delincuente”

En un primer trino, Benedetti denunció un supuesto “abuso de poder” por parte de la magistrada, y hasta se atrevió a usar palabras más soeces, tildándola de “demente y delincuente”.

“En este momento denuncio que están allanando mi hogar en un abuso de poder de la demente y delincuente ‘magistrada’ Lombana. La Corte Suprema solo investiga a los congresistas, hace más de 3 años que no lo soy, luego no podría investigarme por hechos del 2023, 2024 y 2025. Ha sido recusada dos veces por mostrar su interés en incriminarme en delitos, o sea que no me podría investigar. ¿Qué encontró o qué va a encontrar? NADA.”, escribió.

“Está enferma y obsesionada conmigo”

En otro mensaje, Benedetti aseguró que Lombana solo quiere juzgarlo “con conjeturas” y continuó su lista de señalamientos afirmando que la funcionaria “está enferma y obsesionada conmigo”.

“Ella no me investiga, ella explora en el planeta Tierra a ver si cometí un delito, ella no quiere confirmar algo sino juzgarme con conjeturas. Está enferma y obsesionada conmigo. Mandó a investigar financieramente, sin tener las facultades para hacerlo, a 50 familiares míos, entre ellos mis hijos menores de edad, esposos y esposas de mis tíos y tías, primos. Van más de 200 testigos, siete años de acoso judicial con diferentes procesos, filtrando todos mis procesos a los medios de comunicación.”, escribió.

“Nadie detiene a ese monstruo”

Seguidamente, el mininterior hizo un llamado al procurador Gregorio Eljach para acceder a su derecho a la justicia y reveló que acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Señor Procurador, ¿Cómo puedo yo acceder a mi derecho a la justicia? Iré a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque nadie detiene a ese monstruo. Quiero dejar claro que la noticia la doy yo como una denuncia de abuso de poder.”, agregó.

“Increpa, tortura y amenaza testigos”

De acuerdo con el funcionario del gobierno Petro, la magistrada Lombana “increpa, tortura y amenaza testigos”.

“También denuncio que la ‘magistrada’ Lombana increpa, tortura y amenaza testigos para que me incriminen o me inventen delitos. He tenido bastante información sobre el tema.”, sostuvo.

“La responsabilizo de cualquier cosa que le pase a mi esposa y mi familia”

En otra publicación, Bendetti responsabilizó a la magistrada si algo le llegara a suceder a su familia.

“Señora Lombana, temo por mi seguridad, la de mi esposa y mi familia. La responsabilizo de cualquier cosa que le pase a mi esposa a quien usted amenazó y la intimidó. Temo por atentados contra mi vida, explosivos. ¿Será que ahora sí puedo entender el sobrevuelo de los drones en la madrugada del 2 de noviembre? ¿O el de un helicóptero la noche del viernes dando vueltas sobre mi casa?”, escribió.

“Lombana implantó micrófonos en mi hogar”

En sus señalamientos, Benedetti también afirmó que la magistrada Lombana dejó micrófonos en su casa.

“Además de la locura de la Lombana, parece que dejó micrófonos en mi casa. Yo no tengo acceso a mis derechos con la justicia. ¿Qué es esta locura?”, expresó.

“Tengo la sospecha de que la Lombana implantó micrófonos en mi hogar.”, reiteró.