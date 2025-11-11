La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, por sus recientes afirmaciones en las que llamó “loca y delincuente” a la magistrada Cristina Lombana de la Corte Suprema de Justicia, quien ordenó el allanamiento de la mañana de este martes a su residencia ubicada en la exclusiva urbanización Lagos de Caujaral, en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico.

El organismo de control buscará resolver si vulneró o no normas disciplinarias por los duros ataques que contra la magistrada.

A través de redes sociales, el funcionario del gobierno Petro denunció “persecución” y “abuso de poder” por parte de la togada.

“En este momento denuncio que están allanando mi hogar en un abuso de poder de la demente y delincuente ‘magistrada’ Lombana. La Corte Suprema solo investiga a los congresistas, hace más de 3 años que no lo soy, luego no podría investigarme por hechos del 2023, 2024 y 2025. Ha sido recusada dos veces por mostrar su interés en incriminarme en delitos, o sea que no me podría investigar. ¿Qué encontró o qué va a encontrar? NADA", aseveró el ministro en su publicación.

Agregó que Lombana está “obsesionada” con él, pues a esta diligencia se le suma la investigación financiera a “50 familiares” suyos en los últimos años.

“Van más de 200 testigos, siete años de acoso judicial con diferentes procesos, filtrando todos mis procesos a los medios de comunicación”, sostuvo.

Reclamo de Benedetti al procurador Gregorio Eljach

Luego que se conociera la indagación por parte del Ministerio Público, Benedetti no dudó en reclamar al procurador Gregorio Eljach.

“Señor Procurador, en cuestión de horas me abren una investigación preliminar. Yo llevo TRES AÑOS esperando a que le abran una investigación preliminar a la Lombana, por hechos que la misma Sala de Instrucción denominó una clara extralimitación de sus funciones y sigo esperando una apertura preliminar ¿Por qué, señor Procurador, no tengo acceso a la administración de justicia?”, dijo desde vía X.

En otro trino, Benedetti pidió que se garantices sus derechos y aseguró que tema por su vida y la de su familia.

“Suplico a los magistrados de la Corte Suprema que me garanticen mis derechos porque yo hoy no he podido acceder al derecho a la justicia. Confío en la Corte Suprema como SIEMPRE LO HE HECHO. Yo denuncié a la Lombana, me tocó presentar queja y tutela contra la Comisión de Acusaciones y contra el investigador Wills porque el rumor es que ella intimida a los congresistas de la Comisión y nadie se atreve a abrirle siquiera una investigación. Ha sido RECUSADA porque es demostrado su interés en incriminarme. Ha filtrado TODO, pruebas reservadas con videos y audios, a los medios de comunicación. Ha investigado a 50 familiares míos y no son aforados. De verdad, señores magistrados, ¿quién me garantiza mis derechos de acceder a la justicia? Reitero mi respeto a la Corte Suprema de Justicia que ha sido mi juez natural por más de 20 años.”, dijo.

Y agregó: “Señora Lombana, temo por mí seguridad, la de mi esposa y mi familia. La responsabilizo de cualquier cosa que le pase a mi esposa a quien usted amenazó y la intimidó. Temo por atentados contra mi vida, explosivos. ¿Será que ahora sí puedo entender el sobrevuelo de los drones en la madrugada del 2 de noviembre? ¿O el de un helicóptero la noche del viernes dando vueltas sobre mi casa?”