El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para denunciar a la magistrada Cristina Lombana de la Corte Suprema de Justicia, quien ordenó el allanamiento de la mañana de este martes a su residencia ubicada en la exclusiva urbanización Lagos de Caujaral, en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico.

Josefina Villarreal Residencia en Lagos de Caujaral del ministro del Interior, Armando Benedetti, fue allanada.

“Me voy a ir a la Corte Interamericana de Derecho porque es obvio que yo no puedo acceder a la justicia. Ustedes dicen que soy importante, que soy ministro del Interior y yo no puedo acceder a la justicia. Hace tres años la denuncié y no me ha pasado nada”, dijo este martes a periodistas.

Benedetti dijo que la diligencia de allanamiento fue ordenada en el marco de una investigación de “un supuesto préstamo”, que sería el de $3.600 millones de parte del megacontratista Euclides Torres para la compra de una casa en Puerto Colombia.

“Ella está investigando un supuesto préstamo, a ella le dijeron que no se podía meter y se metió y de ahí hace el allanamiento”, sostuvo el ministro.

Josefina Villarreal Patrullas de la Policía en Lagos de Caujaral, donde fue allanada la residencia de Armando Benedetti.

Más temprano, el funcionario había denunciado “abuso de poder” y “persecución” por parte de la magistrada de la Corte Suprema por el allanamiento a su residencia en Lagos de Caujaral.

“En este momento denuncio que están allanando mi hogar en un abuso de poder de la demente y delincuente ‘magistrada’ Lombana. La Corte Suprema solo investiga a los congresistas, hace más de 3 años que no lo soy, luego no podría investigarme por hechos del 2023, 2024 y 2025. Ha sido recusada dos veces por mostrar su interés en incriminarme en delitos, o sea que no me podría investigar. ¿Qué encontró o qué va a encontrar? NADA", aseveró en su cuenta de X.

Josefina Villarreal Uniformados de la Policía en Lagos de Caujaral, donde fue allanada la residencia de Armando Benedetti.

Agregó que Lombana está “obsesionada” con él, pues a esta diligencia se le suma la investigación financiera a “50 familiares” suyos en los últimos años.

“Van más de 200 testigos, siete años de acoso judicial con diferentes procesos, filtrando todos mis procesos a los medios de comunicación”, sostuvo.

Además, Armando Benedetti advirtió sobre un supuesto montaje con el que pretenden incriminarlo.

“Gonzalo Guillén ya había advertido, en julio de este año, con base en las declaraciones del ‘narcochofer’, que Diego Cadena y el FBI estaban detrás de hacerme un montaje, igual al que denunció Daniel Coronell sobre Iván Cepeda y Miguel Ángel del Río, dicho por el ‘narcochofer’ y por Guillén.

Ahora parece que la ‘magistrada’ Lombana le suministra información manipulada por ella al FBI violando mi debido proceso en clara transgresión a mis derechos para incriminarme en lavado de activos. ¿Hace parte de la banda del montaje que ya había denunciado Guillén y el ‘narcochofer’? También denuncio que la ‘magistrada’ Lombana increpa, tortura y amenaza testigos para que me incriminen o me inventen delitos", añadió.