El ministro del Interior, Armando Benedetti, informó en la mañana de este martes que el CTI de la Fiscalía realizó una diligencia de allanamiento en su vivienda ubicada en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico, por orden de la magistrada Cristina Lombana de la Corte Suprema de Justicia.

Benedetti denunció “persecución” y “abuso de poder” de la magistrada a través de un video que publicó en su cuenta de X.

“En este momento denuncio que están allanando mi hogar en un abuso de poder de la demente y delincuente ‘magistrada’ Lombana. La Corte Suprema solo investiga a los congresistas, hace más de 3 años que no lo soy, luego no podría investigarme por hechos del 2023, 2024 y 2025. Ha sido recusada dos veces por mostrar su interés en incriminarme en delitos, o sea que no me podría investigar. ¿Qué encontró o qué va a encontrar? NADA", aseveró el ministro en su publicación.

Agregó que Lombana está “obsesionada” con él, pues a esta diligencia se le suma la investigación financiera a “50 familiares” suyos en los últimos años.

“Van más de 200 testigos, siete años de acoso judicial con diferentes procesos, filtrando todos mis procesos a los medios de comunicación”, sostuvo.

El funcionario anunció que acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para “detener” a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, tribunal que lo llamó a juicio este año por un presunto tráfico de influencias en el caso de corrupción relacionado con las contrataciones en el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade).

“Señor procurador, ¿cómo puedo yo acceder a mi derecho a la justicia? Iré a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque nadie detiene a ese monstruo. Quiero dejar claro que la noticia la doy yo como una denuncia de abuso de poder", sentenció.

Además, Armando Benedetti advirtió sobre un supuesto montaje con el que pretenden incriminarlo.

“Gonzalo Guillén ya había advertido, en julio de este año, con base en las declaraciones del ‘narcochofer’, que Diego Cadena y el FBI estaban detrás de hacerme un montaje, igual al que denunció Daniel Coronell sobre Iván Cepeda y Miguel Ángel del Río, dicho por el ‘narcochofer’ y por Guillén.

Ahora parece que la ‘magistrada’ Lombana le suministra información manipulada por ella al FBI violando mi debido proceso en clara transgresión a mis derechos para incriminarme en lavado de activos. ¿Hace parte de la banda del montaje que ya había denunciado Guillén y el ‘narcochofer’? También denuncio que la ‘magistrada’ Lombana increpa, tortura y amenaza testigos para que me incriminen o me inventen delitos", añadió.