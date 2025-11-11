Delincuentes están estafando a las personas con falsos remates judiciales de vehículos a nombre de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Alertaron que estas personas están utilizando los logos institucionales y mediante correos electrónicos falsos, ofrecen supuestos remates judiciales de carros.

Mediante un comunicado la entidad manifestó: “Uno de los casos identificados involucra el correo rematesjudiciales@dianpereira.com, desde el cual se envió una oferta para adquirir un vehículo Mazda modelo 2019 por un valor de $25 millones”.

#LoÚltimoDIAN | 🚨 ¡Atención contribuyentes!

📢 Están usando el nombre de la DIAN para estafar con falsos remates judiciales de vehículos.



🚨 Desconfíe de correos no institucionales, precios muy bajos y solicitudes de anticipos.



👉🏾 Más información aquí: https://t.co/6BnorfIRd8… pic.twitter.com/0AZ6Qknxy9 — DIANColombia (@DIANColombia) November 10, 2025

“A las víctimas se les presentaba un contrato de compraventa con apariencia legal, incluyendo nombres reales, certificados bancarios, logos institucionales y hasta carnets falsos de funcionarios, todo con el fin de generar confianza. Los estafadores exigían un anticipo del 10% por “gastos de documentación y envío”, y tras recibir el pago total, desaparecían sin dejar rastro”, indicaron.

Delincuentes utilizan correos falsos de la Dian para vender carros y desaparecen

La Dian recalcó que no le hacen remates de vehículos ni remates judiciales por correo electrónico, redes sociales, WhatsApp y mucho menos con intermediarios.

Es importante que verifique siempre que los correos provengan del dominio @dian.gov.co., consulte directamente a los canales oficiales de la DIAN y no comparta datos personales ni realice pagos sin confirmar la autenticidad del trámite.