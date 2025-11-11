Delincuentes están estafando a las personas con falsos remates judiciales de vehículos a nombre de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
Alertaron que estas personas están utilizando los logos institucionales y mediante correos electrónicos falsos, ofrecen supuestos remates judiciales de carros.
Mediante un comunicado la entidad manifestó: “Uno de los casos identificados involucra el correo rematesjudiciales@dianpereira.com, desde el cual se envió una oferta para adquirir un vehículo Mazda modelo 2019 por un valor de $25 millones”.
“A las víctimas se les presentaba un contrato de compraventa con apariencia legal, incluyendo nombres reales, certificados bancarios, logos institucionales y hasta carnets falsos de funcionarios, todo con el fin de generar confianza. Los estafadores exigían un anticipo del 10% por “gastos de documentación y envío”, y tras recibir el pago total, desaparecían sin dejar rastro”, indicaron.
Delincuentes utilizan correos falsos de la Dian para vender carros y desaparecen
La Dian recalcó que no le hacen remates de vehículos ni remates judiciales por correo electrónico, redes sociales, WhatsApp y mucho menos con intermediarios.
Es importante que verifique siempre que los correos provengan del dominio @dian.gov.co., consulte directamente a los canales oficiales de la DIAN y no comparta datos personales ni realice pagos sin confirmar la autenticidad del trámite.