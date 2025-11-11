El gobernador Eduardo Verano de la Rosa presentó este martes al coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval como nuevo comandante del Departamento de Policía Atlántico.

El mandatario departamental le dio al bienvenida al oficial y resaltó que cuenta con “una destacada trayectoria en investigación, seguridad e inteligencia”.

“Su labor le ha merecido 174 felicitaciones y 41 condecoraciones por sus resultados al servicio de la Institución y del país. Además, ha ocupado importantes cargos en la Dirección de Inteligencia Policial, liderando seccionales y regionales en distintas zonas del país”, agregó Verano.

Asimismo, el gobernador agradeció al coronel John Harvey Peña Riveros, quien sale de la dirección de la Policía departamental.

“Agradecemos al coronel John Harvey Peña Riveros por su entrega, dedicación y contribución para construir un Atlántico más seguro”, concluyó.

¿Quién es Eddy Javier Sánchez Sandoval?

De acuerdo con la información publlicada en el sitio web de la Policía Nacional, Sánchez Sandoval es egresado de la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander como subteniente bajo la resolución 01044 del 05 de noviembre de 1999.

Posteriormente, se graduó como Administrador Policial el 6 de mayo de 2004. Se especializó en Investigación de Accidentes de Tránsito en junio de 2012, en Alta Gerencia de la Defensa Nacional en 2015 y Especialista en Seguridad en la Escuela de Postgrados de Policía en 2018.

“Además, ha fortalecido su formación con numerosos diplomados, cursos y seminarios en investigación, seguridad e inteligencia”, destaca.

A lo largo de su carrera en la Policía Nacional, ha ocupado diferentes cargos en la Dirección de Inteligencia Policial, avanzando hasta desempeñarse como jefe de seccionales y regionales.