El registro de infecciones respiratorias agudas (IRA) en Barranquilla registró un incremento significativo durante los últimos meses. De acuerdo con los reportes epidemiológicos más recientes, el número de atenciones por síntomas respiratorios ha registrado ascensos.

En lo que va corrido de 2025, hasta la semana epidemiológica 43 (23 de agosto), la ciudad reportó 213.832 atenciones por urgencias y consulta externa, 127.777 por hospitalización y 1.784 en unidades de cuidado intensivo (UCI), cifras que reflejan la magnitud del impacto de estas enfermedades en la capital del Atlántico. Para el año 2024, solo hasta la semana epidemiológica 26 ( junio 29) ya se habían reportado 124.200 atenciones por urgencias y consulta externa, a la semana 26, se habían registrado 124.200 atenciones, lo que evidencia un crecimiento considerable.

El epidemiólogo Juan Pablo Moreno Santos explicó que el aumento responde a un comportamiento estacional de las IRA. “Sí se evidencia un ascenso. La tendencia para esta época del año es que las enfermedades respiratorias incrementen, especialmente cuando hay puentes festivos o aglomeraciones de personas.

De acuerdo con Moreno, en agosto se reportaron cerca de 160.000 atenciones por urgencias, 10.000 consultas externas y más de 1.100 hospitalizaciones, mientras que en septiembre las cifras ascendieron a 171.000 atenciones, lo que confirma una tendencia al alza. El experto agregó que este comportamiento está relacionado con las festividades y el movimiento turístico que se intensifican hacia fin de año.

“En la medida en que haya más concentración de personas y recirculación de virus, locales y de otras regiones, la transmisión aumenta. En ciudades costeras como Barranquilla, donde llegan viajeros de todo el país e incluso del exterior, se facilita la circulación de diferentes virus respiratorios”, apuntó.

Ante este panorama, la Secretaría de Salud Distrital reiteró el llamado a reforzar las medidas de autocuidado, especialmente entre los niños menores de cinco años y los adultos mayores de 60, considerados los grupos más vulnerables. La autoridad recordó que el segundo pico epidemiológico de las IRA suele extenderse hasta el mes de noviembre, por lo que mantener la prevención es clave.

Entre las recomendaciones, se destacan: lavarse las manos con frecuencia, evitar el contacto con personas enfermas, usar tapabocas en caso de síntomas gripales o en espacios cerrados, ventilar las viviendas, no automedicarse y acudir al médico ante signos de alarma como fiebre persistente o dificultad respiratoria.

Asimismo, la Secretaría recordó que en los centros PASO, CAMINO e IPS vacunadoras está disponible de manera gratuita la vacuna contra la influenza, dirigida a niños de 6 meses a 2 años, adultos mayores de 60, personas con enfermedades crónicas y personal de salud.