La tendencia a un gran número de enfermedades es que una vez hayan desaparecido volverán a presentarse en igual, menor o peor forma. Uno de los grandes retos de la medicina es conocer previamente cuales son y cómo debemos actuar en relación con cada una de ellas. En el caso del área quirúrgica, los cirujanos tienen que darle regularmente un manejo dentro de la mecánica que se utilizó, la que se utiliza y la que se seguirá utilizando para mejorar al paciente y brindarle un futuro, al menos aceptable y tolerable. Las complicaciones quirúrgicas, aunque cada vez son mejormente evitadas y controladas, pueden ser mayores, mínimas o ningunas. El paciente es quien decide, si realmente está o no, mejor después de un acto quirúrgico, el cirujano le acompaña a su recuperación y verifica la mejoría. Es el caso de una intervención quirúrgica y su evolución de enfermedades como las enfermedades malignas, que pueden reaparecer.

En los casos de enfermedades no quirúrgicas o de manejo clínico. Las recurrencias se mezclan con la permanencia de la enfermedad inicial, su reactivación o empeoramiento, entrelazándose u ocultándose, de tal forma, que se vuelve difícil su diagnóstico definitivo. En los años recientes con la complejidad de las labores cotidianas, la oferta tecnológica múltiple, el avance de las comunicaciones, la incompetencia de la respuesta sanitaria, o incapacidad para atender a los numerosos pacientes, que cada día buscan soluciones a sus alteraciones de salud. Que muestran grandes defectos de calidad y acceso, con alteraciones de medio ambiente, empeorando en las zonas en donde los recursos son inferiores, a los que se agregan dificultades de distancia, transporte, comunicación, vivienda, servicios públicos y, el terrible paradigma de la corrupción. Las enfermedades recurrentes reaparecen con frecuencia en una persona afectando su calidad de vida y requiriendo atención médica continua. Las más comunes incluyen infecciones respiratorias, urinarias, gastrointestinales y trastornos autoinmunes. El manejo de las enfermedades recurrentes requiere un enfoque integral que combine diagnóstico preciso, tratamiento personalizado, prevención activa y educación del paciente. Esto implica tanto intervenciones clínicas como estrategias territoriales, especialmente en comunidades vulnerables.

Las infecciones recurrentes pueden ser mayormente originadas por bacterias, virus, hongos o parásitos, y suelen indicar un sistema inmunológico comprometido o alguna otra condición subyacente que requiere atención médica. Las más relacionadas son las bajas de defensas o enfermedades asociadas como la diabetes, la falla hepática, renal o el uso de medicamentos como los corticoides. Con mayor frecuencia de las infecciones respiratorias, urinarias y de la piel, necesitándose para su manejo de un profesional de la infectología.

