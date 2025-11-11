Los comerciantes del centro de Barranquilla esperan con muchas ansias la llegada de la Navidad. No solo por el afán de la celebración de esta época especial del año, sino por la gran oportunidad económica que resulta para ellos en medio de un año que les ha sido difícil.

Lea más: Distrito coloca primera piedra del Paso de La Chinita: beneficiará a 15 mil personas

Gabriel Navarro, director ejecutivo de la Asociación de Comerciantes del Centro de Barranquilla -Asocentro, explicó a EL HERALDO como se han adelantado a temporada para tener como una ‘tacita de plata’ este sector popular de ciudad de cara la temporada de fin de año.

Y es que el trabajo va más allá de las promociones y el surtido: “Desde el pasado domingo comenzamos una actividad con la Alcaldía y su oficina de Servicios Públicos; junto a la empresa Triple A, y desde las 6:00 de la mañana, comenzamos a lavar todo el Paseo Bolívar, desde la carrera 38, hasta la carrera 46, preparándonos para la Navidad. Además de eso, ya los comerciantes están surtiendo con nueva mercancía, ya están llegando containers para todas las tiendas del Centro de Barranquilla”.

Solo basta con salir a caminar las aceras ya hay decoración y juguetes a la vista por todos lados. Según Navarro, desde hace tres meses se hicieron los pedidos.

“Este es un tema que se viene adelantando desde el mes de agosto, es la temporada de Navidad, la temporada más grande del año y siempre hay que prepararla con tiempo”, enfatizó.

Refuerzo en la seguridad

Una de las principales preocupaciones de los clientes, es la seguridad y el flagelo de la extorsión. En ese sentido, se han redoblado esfuerzos desde la Alcaldía.

“Desde que inició el mes de septiembre se hizo un Plan Bre con la Policía Nacional y la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadanía. Se implementaron más patrulleros, más auxiliares, está el Gaula y el Gaula Militar en el Centro”, recontó Navarro.

Parte del proceso ha sido la identificación del cuadrante donde más se está moviendo el comercio en la actualidad: “El punto fuerte está entre la calle 30 hasta la 42, entre carreras 38 y 46. Ahí el producto lo tienes a la mano, la mercancía al detal, también al mayoreo. De la 42 hacia arriba, hasta la 46, son más que todo oficinas, bodegas, empresas de confeccionistas”.

Y es que en ese sector se concentra la mayoría de la oferta: “Cuando entra Navidad, todos, pero todos, hasta el comerciante más pequeño, le apunta a la decoración navideña. Sin embargo, se puede encontrar ropa, calzado, utensilios para el hogar, utensilios para la belleza, bisutería, encuentras de todo”.

Asocentro se sentó a sacar cuentas y, aunque todavía es prematuro, esperan que el aumento en las ventas sea significativo: “Bueno, eso está en estudio, pero le apuntamos en principio a que las ventas suban un 30%, ahora en diciembre, en todos los sectores comerciales, desde restaurantes hasta electrodomésticos, calzado, ropa y juguetería, que es lo que más se vende en esta temporada”.

La iniciativa del turismo

Asocentro señala que esta parte de la ciudad se encuentra en pleno proceso de transformación y uno de sus objetivos es incentivar el turismo.

“Tenemos un programa con otra asociación también. Uno camina el Centro pero no mira hacia arriba, no miras la arquitectura que tiene este sector de Barranquilla. Entonces, a eso es a otro que le estamos apuntando con una fundación que se llama Navegario”, explicó Navarro.

Lea más: Barranquilla, entre las cinco ciudades con mejor gestión financiera del país

Dichos recorridos por la riqueza arquitectónica de ese sector de la ciudad son gratuitos: “Ahora nos visitan turistas de otros países, nos visitan estudiantes universitarios, barranquilleros y de todo el país, y le mostramos la historia de estas edificaciones. Por ahora simplemente la gente se inscribe y es gratuito. Ya después tendrá algún costo que será simbólico, pero ahora es totalmente gratis”, cerró.