El alcalde Barranquilla, Alejandro Char, colocó la primera piedra en la estrategia de lo que es su apuesta por el fortalecimiento de la atención en salud en el suroriente de la ciudad, con el Paso del barrio La Chinita.

El centro de salud tendrá 416 metros cuadrados, para 15.000 beneficiarios de La Chinita y sus alrededores.

De acuerdo con los diseños, tendrá sala de espera, cinco consultorios generales, un consultorio especial, sala de procedimientos, de odontología, de coordinación, tres de residuos, de ginecología, de vacunación, toma de muestras, admisión, cuarto técnico, cuarto de aseo, entre otros espacios importantes para su funcionamiento.

El mandatario distrital destacó que hace parte de la justicia social que impulsa su gobierno: “Esta infraestructura no es cualquier infraestructura, esto no es un tema de cemento, hierro y ventanas. Esto es un tema de justicia social, de dignidad porque la salud no puede ser un privilegio”.

Para Martha Barros, residente del sector, esta primera piedra es el resultado de un trabajo mancomunado entre la Alcaldía y la comunidad: “Llegué muy niña aquí al barrio La Chinita y apenas me hice adulta empecé con todos los líderes a gestionar puestos de salud. Hoy en día nos satisface que el alcalde nos haya oído”.

Durante su discurso, el alcalde Char también dio a conocer que la Administración se encuentra trabajando en la recuperación de la malla vial del barrio, con el fin de lograr el 100% de las vías recuperadas.

“Hoy estamos pavimentando toda La Chinita porque yo vine aquí en campaña, vine a caminar las calles con ustedes para que votaran por mí y yo les decía: ‘La Chinita en este gobierno de Alejandro Char quedará totalmente pavimentado’. Y mire que lo estamos haciendo ya”, expresó.

La reconstrucción de las vías se realiza a través del programa distrital Barrios a la Obra, el cual ya tiene adelantado el listado de vías a intervenir.