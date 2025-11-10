Tras conocerse los resultados del Índice de Desempeño Fiscal del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Barranquilla se encuentra ubicada en el top cinco de las capitales del país con mejor manejo de sus finanzas públicas, al contar con 75,5 puntos en la medición correspondiente al periodo 2024-2025.

El índice evalúa aspectos como el manejo de ingresos y gastos, el nivel de endeudamiento y la capacidad de inversión de las entidades territoriales. Según el DNP, el resultado refleja la estabilidad en las finanzas y la capacidad para mantener un equilibrio entre recaudo e inversión de cada ciudad.

Por su parte, el alcalde Alejandro Char destacó que el reconocimiento obedece al “aporte de los barranquilleros con sus impuestos y a una administración responsable”, e indicó que los recursos se están destinando a proyectos en educación, salud, infraestructura y bienestar social.

