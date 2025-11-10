El precandidato presidencial por el Partido Conservador, Efraín Cepeda, afirmó que no contempla retirarse de su aspiración a la Presidencia de Colombia, pese a las tensiones internas que atraviesa la colectividad.

Cepeda aseguró que no está dispuesto a ceder ante lo que calificó como “presiones” y advertencias de sectores que, según él, buscan dilatar la definición del candidato oficial de la colectividad.

Lea también: “El Partido Conservador está asediado por fuerzas petristas”: Cepeda tras respaldo de dirigentes a candidatura de Carlos Felipe Córdoba

El dirigente conservador cuestionó la decisión de aplazar la definición de la candidatura hasta el 1 de diciembre, señalando que ese retraso “paraliza al partido” y podría dejarlo sin opciones competitivas para las elecciones nacionales.

“Han mantenido paralizado al partido durante dos meses y pretenden paralizarlo otro mes más. Eso solo favorece a las fuerzas petristas”, afirmó.

Cepeda insistió en que su propósito es representar a las bases conservadoras y defender lo que considera la vocación de poder del partido. Aseguró que sectores internos estarían promoviendo la llegada de un candidato “no conservador” respaldado por figuras afines al Gobierno nacional.

Lea también: Presidente Petro llama a consultas al embajador en Estados Unidos, Daniel García-Peña

“El partido no puede arrodillarse ante presiones o alianzas que buscan entregárselo al petrismo. Conmigo no cuenten para eso”, dijo.

Frente a versiones que lo ubicaban como posible candidato a la Gobernación del Atlántico o un eventual regreso al Senado, Cepeda fue enfático: “No es opción. Derroté siete veces a Petro en el Congreso y lo voy a derrotar nuevamente en las elecciones. Mi lucha es por la Presidencia. No regresaré al Congreso ni aspiraré a la Gobernación”.

El dirigente conservador reiteró que espera competir en una consulta de fuerzas de centro y centroderecha en marzo.

“Los votos son decisivos para defender la democracia y evitar que el petrismo permanezca en el poder”, sostuvo.

Cepeda también cuestionó el rol de algunos miembros del Directorio Nacional Conservador y aseguró que continuará recorriendo las regiones para consolidar respaldo entre las bases. “Voy a continuar enarbolando las banderas azules. El partido conservador tiene candidato propio y ese candidato soy yo”, aseveró.