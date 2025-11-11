El Ministerio de Transporte publicó el borrador de una resolución que prorroga por seis meses más la suspensión del cobro en el peaje Papiros, ubicado en la Vía al Mar, a la altura del municipio de Puerto Colombia, Atlántico.

La medida, que empezaría a regir este miércoles 12 de noviembre, beneficiará a los vehículos de categorías 1 y 2, mientras que las categorías 4, 5, 6 y 7 cuentan con tarifas diferenciales “definidas conforme a la estructura tarifaria vigente del contrato de concesión”.

“La estación de peaje Papiros aplica tarifas diferenciales para las categorías IV, V, VI y VII, ajustadas a las distancias recorridas y a los costos de operación asociados”, indica el Ministerio en el documento.

Además de la prórroga temporal, el Ministerio de Transporte resuelve en el borrador de resolución que “cuando se advierta algún riesgo de insuficiencia de los mecanismos de compensación contemplados en el Contrato de Concesión No. 004 de 2014, la Agencia Nacional de Infraestructura - ANi concurrirá con la debida antelación ante el Ministerio de Transporte para solicitar la respectiva modificación del valor de las tarifas y demás condiciones previstas en la presente resolución que sean requeridas para conjurar dicho riesgo”.

En octubre pasado el alcalde de Puerto Colombia, Plinio Cedeño Gómez, había expresado su rechazo a los pronunciamientos de la ANI relacionados con la posible reactivación del cobro en el peaje Papiros, alegando que este afecta directamente al progreso y desarrollo del municipio y sus habitantes.

“Nuestra posición ha sido siempre la misma, estar en desacuerdo con la existencia de esta caseta y su cobro, teniendo en cuenta que no solo va en contra del desarrollo de Puerto Colombia, sino contra la movilidad y seguridad de quienes día a día transitan por allí”, detalló el alcalde Plinio Cedeño.