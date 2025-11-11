La Corporación Excelencia en la Justicia expresó su enérgico rechazo a las declaraciones recientes del ministro del Interior, Armando Benedetti, en contra de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana Velásquez.

Para Excelencia en la Justicia, estos pronunciamientos vulneran la independencia judicial, principio esencial del Estado de Derecho.

Además, constituyen una falta de respeto hacia las instituciones y hacia quienes ejercen la justicia en el país.

“Estos pronunciamientos no solo constituyen una grave vulneración a la independencia judicial, principio fundamental para la garantía de un Estado de Derecho, sino que además representan una afrenta al respeto por las instituciones y por quienes tienen la honrosa y compleja responsabilidad de administrar justicia en Colombia”, se lee en el comunicado.

