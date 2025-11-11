El Ministerio de Justicia y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) emitieron comunicados en los que expresaron solidaridad con el ministro del Interior, Armando Benedetti, tras las denuncias de “abuso de poder” que hizo en la mañana de este martes contra la magistrada Cristina Lombana de la Corte Suprema de Justicia por el allanamiento que ordenó a su residencia ubicada en la urbanización Lagos de Caujaral, en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico.

Jhony Olivares y Josefina Villareal Allanamiento a casa de Armando Benedetti en Lagos de Caujaral.

En su pronunciamiento, el Ministerio de Justicia manifestó su “preocupación” por las denuncias públicas formuladas por Benedetti “en relación con actuaciones judiciales que podrían comprometer el respeto de sus derechos fundamentales y los de su familia”.

“El Ministerio confía en la independencia de la Rama Judicial, pero considera indispensable que toda actuación judicial se adelante dentro de los límites de la competencia y con estricto apego a la legalidad, la proporcionalidad y la transparencia, garantizando siempre la protección de los derechos fundamentales”, agrega el comunicado.

En ese sentido, calificó como preocupantes las denuncias y quejas públicas realizadas por Benedetti y consideró que estas deben ser valoradas “con objetividad y celeridad institucional, a fin de asegurar que no se vulneren sus garantías constitucionales ni las de su núcleo familiar”.

“Expresamos nuestra solidaridad institucional con el ministro del Interior, Armando Benedetti, su esposa y su familia, confiando en que los hechos denunciados se esclarezcan plenamente y que las actuaciones de las autoridades competentes se desarrollen con las garantías que la Constitución y la ley consagran para todos los ciudadanos”, concluye.

Por su parte, el Dapre envió un mensaje de solidaridad al ministro del Interior y su familia ante el “acoso judicial del que están siendo víctimas por parte de la magistrada Cristina Lombana, de la Corte Suprema de Justicia”.

Destacó el Dapre que el alto tribunal “solo puede investigar a congresistas y desde hace más de tres años el ministro ya no ejerce como tal”, lo cual representa “un aparente abuso de poder que no tiene ningún fundamento”.

“Deseamos que los hechos se esclarezcan y que el ministro pueda acceder a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se haga justicia. A su esposa, Adelina, y a sus hijos, enviamos un abrazo fraterno esperando que cuenten con medidas de seguridad y protección”, finaliza el comunicado del Dapre.

Toda nuestra solidaridad con el ministro @AABenedetti, su esposa Adelina Guerrero y sus hijos.



Todo esto luego de que el funcionario denunciara en la mañana de este 11 de noviembre “abuso de poder” y “persecución” por parte de la magistrada Cristina Lombana por el allanamiento a su residencia en Lagos de Caujaral.

“En este momento denuncio que están allanando mi hogar en un abuso de poder de la demente y delincuente ‘magistrada’ Lombana. La Corte Suprema solo investiga a los congresistas, hace más de 3 años que no lo soy, luego no podría investigarme por hechos del 2023, 2024 y 2025. Ha sido recusada dos veces por mostrar su interés en incriminarme en delitos, o sea que no me podría investigar. ¿Qué encontró o qué va a encontrar? NADA", aseveró en su cuenta de X.

Josefina Villarreal Patrullas de la Policía en Lagos de Caujaral, donde fue allanada la residencia de Armando Benedetti.

Agregó que Lombana está “obsesionada” con él, pues a esta diligencia se le suma la investigación financiera a “50 familiares” suyos en los últimos años.

“Van más de 200 testigos, siete años de acoso judicial con diferentes procesos, filtrando todos mis procesos a los medios de comunicación”, sostuvo.

Además, Armando Benedetti advirtió sobre un supuesto montaje con el que pretenden incriminarlo.

“Gonzalo Guillén ya había advertido, en julio de este año, con base en las declaraciones del ‘narcochofer’, que Diego Cadena y el FBI estaban detrás de hacerme un montaje, igual al que denunció Daniel Coronell sobre Iván Cepeda y Miguel Ángel del Río, dicho por el ‘narcochofer’ y por Guillén.

Ahora parece que la ‘magistrada’ Lombana le suministra información manipulada por ella al FBI violando mi debido proceso en clara transgresión a mis derechos para incriminarme en lavado de activos. ¿Hace parte de la banda del montaje que ya había denunciado Guillén y el ‘narcochofer’? También denuncio que la ‘magistrada’ Lombana increpa, tortura y amenaza testigos para que me incriminen o me inventen delitos", añadió.