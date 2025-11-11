Luego de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, señalara a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, como una “demente, loca y delincuente” por haber supuestamente ordenado un allanamiento en una de las propiedades del jefe de la cartera política en Atlántico, solicitan que la Procuraduría tome cartas en el asunto y suspenda al funcionario.

La solicitud la hizo el ex secretario de Transparencia, Camilo Enciso, al Ministerio Público, a raíz del pronunciamiento del ministro contra una togada de las altas cortes.

Para Enciso, la manera de referirse de Benedetti a Lombana afecta la separación de poderes y es, en su criterio, “obstrucción a la justicia”.

La diligencia se dispuso por parte del máximo tribunal de la justicia ordinaria en el marco de una investigación en contra del funcionario del gobierno del presidente Gustavo Petro por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

“En este momento denuncio que están allanando mi hogar en un abuso de poder de la demente y delincuente ‘magistrada’ Lombana. La Corte Suprema solo investiga a los congresistas, hace más de 3 años que no lo soy, luego no podría investigarme por hechos del 2023, 2024 y 2025”, publicó Benedetti en sus redes sociales.