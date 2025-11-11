El ministro del Interior, Armando Benedetti, una vez más está inmerso en una polémica por una diligencia de allanamiento en una vivienda ubicada en la exclusiva urbanización Lagos de Caujaral, en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico, por orden de la magistrada Cristina Lombana de la Corte Suprema de Justicia.

Leer más: Armando Benedetti acudirá a la Corte IDH para denunciar a la magistrada Cristina Lombana tras allanamiento a su casa

Desde su cuenta de X, el funcionario denunció “persecución” y “abuso de poder” de la magistrada.

“En este momento denuncio que están allanando mi hogar en un abuso de poder de la demente y delincuente ‘magistrada’ Lombana. La Corte Suprema solo investiga a los congresistas, hace más de 3 años que no lo soy, luego no podría investigarme por hechos del 2023, 2024 y 2025. Ha sido recusada dos veces por mostrar su interés en incriminarme en delitos, o sea que no me podría investigar. ¿Qué encontró o qué va a encontrar? NADA", aseveró el ministro en su publicación.

Lea también: Allanan la residencia de Armando Benedetti en Puerto Colombia; aseguró que es un “abuso de poder de la magistrada Lombana”

Agregó que Lombana está “obsesionada” con él, pues a esta diligencia se le suma la investigación financiera a “50 familiares” suyos en los últimos años.

“Van más de 200 testigos, siete años de acoso judicial con diferentes procesos, filtrando todos mis procesos a los medios de comunicación”, sostuvo.

Las otras investigaciones contra Benedetti

El actual ministro del Interior enfrenta una investigación por presuntas irregularidades vinculadas con Electricaribe y la Electrificadora del Meta (Emsa), en la que quiere establecer si Benedetti habría ejercido algún tipo de influencia sobre dichas entidades con fines políticos.

Lea además: Se prevén lluvias los próximos días en la región Caribe: Ideam

Además, es investigado por su presunta participación en la promoción de un proyecto de ley que habría favorecido a la firma Simetric S.A., entidad encargada de certificar la aptitud psicofísica de vigilantes para portar armas.

Asimismo, el funcionario del gobierno Petro tiene un proceso de investigación por una red de compra de votos en Maicao, durante las elecciones de 2018.

También, se indaga una supuesta participación en un presunto “carrusel de la educación”, en el que al parecer Benedetti exigía un porcentaje de los recursos desviados del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio.

Lea acá: Asamblea de Ecopetrol aprobó que trabajadores lleguen a la Junta; requisitos se redujeron

El Mininterior también es investigado por una presunta intervención en la prestación del servicio de salud para docentes.

La Corte investiga el presunto incremento injustificado de patrimonio por la compra de un apartamento superior a los 3 mil millones de pesos.

Benedetti es indagado por presuntas irregularidades en la asignación de contratos del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade).