La Asamblea Extraordinaria de Accionistas de Ecopetrol votó a favor de modificar los estatutos sociales de la petrolera colombiana, según la cual un trabajador o trabajadora hará parte de la Junta Directiva.

Leer también: Atlántico tiene 83.911 unidades económicas visibles; representa el 4,2 % del total nacional

La propuesta, presentada por el accionista mayoritario —la Nación—, fue respaldada con el 91,1 % de las acciones presentes.

Concretamente, se aprobó un parágrafo al Artículo 20 de los estatutos, que establece:

En las reuniones de la Asamblea General de Accionistas donde se pretenda elegir a los integrantes de la Junta Directiva, se incluirá en el séptimo renglón de la lista de candidatos y candidatas presentada por la Nación, una persona trabajadora elegida por los trabajadores y trabajadoras de Ecopetrol vinculados laboralmente a la compañía, mediante votación, realizada previamente.

“El nombre de la persona candidata elegida será remitida al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que la incluya en la lista correspondiente”, completa la modificación.

Durante la asamblea, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, no solo sustentó la trascendencia de la decisión que es de carácter participativo, sino que le lanzó la invitación a todas las empresas para que sigan el mismo camino.

“Los 12 años de experiencia exigidos al representante de los trabajadores se van a contar incluso con títulos de técnicos o tecnólogos, en el entendido de que los requisitos para ellos deben ser los menores posibles”, dijo Ávila.

Importante: Dian le impuso nuevo cobro a Reficar de unos $17 mil millones por IVA a combustibles

Otro de los ajustes aprobados fue la posibilidad de reemplazar la experiencia o conocimiento internacional en el objeto social de la compañía por conocimientos en áreas como la actividad industrial, comercial, financiera, jurídica, bursátil o de riesgos empresariales. Esta medida busca ampliar el espectro de elegibilidad de los trabajadores interesados en postularse.

A su vez, se eliminó la prohibición que impedía a los directivos sindicales postularse, lo que abre la posibilidad de participación a integrantes de la Unión Sindical Obrera (USO). Sin embargo, quienes resulten elegidos deberán renunciar a sus cargos dentro del sindicato antes de posesionarse como miembros de la Junta Directiva.