El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) presentó los resultados preliminares del Censo Económico Nacional Urbano 2024, la operación estadística más grande e innovadora que se ha desarrollado en la historia reciente del país, para conocer la estructura y dinámica de la economía urbana.

El censo identificó y caracterizó 2.005.613 unidades económicas visibles en las zonas urbanas de los 1.102 municipios de Colombia, la isla de San Andrés y Providencia, y 18 áreas no municipalizadas. Se trata del primer retrato, georeferenciado y actualizado del tejido productivo del país en más de tres décadas, construido a partir de información recopilada directamente en las calles, barrios y centros poblados de todo el territorio nacional.

Dentro de ello, se reveló que el departamento del Atlántico tiene 83.911 unidades económicas visibles, lo que viene siendo el 4,2 % de la participación del total nacional.

Piedad Urdinola, Directora General del Dane, destacó que este Censo representa un cambio estructural en la forma de entender y medir la economía nacional.

“El Censo Económico no solo actualiza el mapa de la economía urbana después de más de tres décadas, sino que nos entrega una radiografía completa, a color y en alta definición, sobre cuántas unidades económicas existen, dónde están y a qué sectores pertenecen. Cada cifra es el reflejo del trabajo de miles de personas y de la confianza de quienes abrieron sus puertas para construir esta fotografía del país productivo”, señaló Urdinola.

El operativo censal de campo, desarrollado entre 2024 y 2025 con un despliegue de más de 8.000 censistas que recorrieron más de 500.000 manzanas en todo el país, logró una cobertura promedio superior al 98,2%.

El Censo Económico Nacional Urbano es el primer censo híbrido del país (con formularios en físico y digital) y el primero del siglo XXI completamente diseñado y ejecutado por el Dane. Su arquitectura tecnológica, basada en procesamiento en la nube, permitió validar y analizar millones de registros en tiempo real, fortaleciendo la trazabilidad, la seguridad y la calidad de los datos. Esta innovación modernizó la infraestructura estadística nacional y fortaleció la capacidad técnica y autonomía institucional del Dane.