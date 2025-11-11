La Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) resolvió un nuevo recurso de reconsideración frente al pago del IVA de 19 % a las importaciones de combustible hechas desde la Refinería de Cartagena (Reficar). En ese orden, se resolvió un pago por $17.406 millones por dicho concepto.

Esta decisión se suma al cobro de $1,3 billones que había iniciado la Dian la semana pasada. Por ese primer caso, la Dian acudió a la justicia y el juzgado segundo de la familia de Cartagena acaba de admitir esa tutela para estudio.

En ese sentido, la compañía manifestó que tutelarán dicha decisión con el objetivo de evitar el embargo de cuentas y una demanda de nulidad en pro del restablecimiento de los derechos.

“De igual forma, la competencia del Ministerio de Minas y Energía para fijar precios de ciertos productos refinados no suspende la aplicación del IVA y, en ausencia de norma especial vigente, aplica la regla general del artículo 459 del ET para determinar la base gravable en la importación de gasolina y Acpm”, indicó la Dian.

Dentro de ello, la entidad manifestó que la decisión obedece a razones técnicas y fiscales que buscan garantizar la neutralidad del impuesto y la trazabilidad del ingreso al productor o importador.