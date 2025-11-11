El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que, actualmente, sobre el mar Caribe colombiano se está presentando un fenómeno normal para esta época del año, pero hay condiciones meteorológicas que pueden seguir favoreciendo lluvias en los próximos días.

Este sistema está asociado a condiciones propias de noviembre, cuando suelen presentarse descensos térmicos, nubosidad y lluvias dispersas en distintas zonas de la región.

La entidad informó que se pueden registrar aumentos del oleaje y lluvias en los próximos días. De acuerdo con Leidy Rodríguez, meteoróloga de turno en la Oficina de Pronósticos y Alertas del Ideam, “no se trata de un frente fuerte, ni moderado ni ligero. Simplemente es un frente frío típico del periodo de transición entre la temporada de lluvias y la época seca”, detalló Rodríguez.

La entidad informó que estas condiciones podrían extenderse durante los próximos dos o tres días, con lluvias de intensidad moderada a fuerte en algunos sectores del Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba y norte del Magdalena y Cesar, además de posibles descargas eléctricas.

El Ideam también mantiene alertas por oleaje en buena parte de la cuenca del mar Caribe, donde se registran alturas de entre 1 y 2,8 metros. Se prevé que, en las próximas jornadas, estas cifras podrían aumentar.

“Tenemos alerta naranja por tiempo lluvioso en algunos sectores del centro y occidente del mar Caribe. Es importante que, antes de zarpar o hacer uso de las playas, se consulte con las capitanías de puerto”, sostuvo la meteoróloga de turno.

La meteoróloga recordó que, aunque la actividad ciclónica ha disminuido, otros factores, como la zona de confluencia intertropical y los sistemas de baja presión, continúan generando humedad e inestabilidad en la región.

La entidad enfatizó en que la población debe mantenerse informada a través de los pronósticos y alertas oficiales, que pueden actualizarse varias veces al día, y reiteró el llamado a la calma, el fenómeno no es peligroso, sino parte del comportamiento climático normal del Caribe en noviembre.